Прошлогодние договорённости представителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по Донбассу не принесли плодов. Виновата в этом не Америка, рассказал в интервью Украина.ру политолог Энрике Менендес

По мнению эксперта, у провала переговорного процесса есть две причины.

«Я думаю, что Зеленский и его окружение настолько не понимают ситуацию на Донбассе и настолько в ней не заинтересованы, что они вообще не собирались ее решать…И вторая причина — это внутриукраинская политическая ситуация. Внутри Украины существуют очень мощные силы, которые не хотят возврата Донбасса, которые этому противятся всеми силами и хотят, чтобы была вечная конфронтация и вечная война», — сказал Менендес.

Нынешний кризис с обвинением в госперевороте может натолкнуть олигарха Рината Ахметова на создание собственной платформы с повесткой достижения реального мира в Донбассе, заключил эксперт. Запад придумал, кого обвинить в случае нападения Киева на Донбасс — СВР © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

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