По мнению эксперта, у провала переговорного процесса есть две причины.
«Я думаю, что Зеленский и его окружение настолько не понимают ситуацию на Донбассе и настолько в ней не заинтересованы, что они вообще не собирались ее решать…И вторая причина — это внутриукраинская политическая ситуация. Внутри Украины существуют очень мощные силы, которые не хотят возврата Донбасса, которые этому противятся всеми силами и хотят, чтобы была вечная конфронтация и вечная война», — сказал Менендес.
Нынешний кризис с обвинением в госперевороте может натолкнуть олигарха Рината Ахметова на создание собственной платформы с повесткой достижения реального мира в Донбассе, заключил эксперт.
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