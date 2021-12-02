В условиях давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского олигарх Ринат Ахметов может примкнуть к действующим оппозиционным силам, однако это было бы слабым решением. Ахметов должен был создать свою политсилу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Энрике Менендес

В создание широкого неформального фронта против президента Зеленского эксперт не верит. Менендес подчеркнул, что Ринату Ахметову для защиты своих интересов необходимо было создать собственную политическую силу, а не дружить с каждой из возникавших властей Украины.

«Вопрос в том, что у Ахметова сейчас нет собственной политической силы, которая могла бы его защитить. Ее не существует, ее предстоит создать. Либо он должен к кому-то примкнуть, чтобы организовать свою оборону. Но примкнуть к любой из названных тобой сил, будь то «Европейская солидарность», ОПЗЖ, для него не очень хороший вариант. Это вариант на минималках, не принесет ему долгосрочного результата», — сказал Менендес.

Ситуация с обвинениями в госперевороте научила Ахметова факту, что дружить с властями для защиты своих интересов недостаточно, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.