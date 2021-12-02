Акции компании Рината Ахметова - ДТЭК - упали на 11 процентов после заявлений президента Владимира Зеленского о причастии Ахметова к госперевороту. Однако обрушения его бизнес-империи ожидать не стоит, считает политолог Энрике Менендес. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Отвечая на вопрос о том, приведут ли высказывания Зеленского к закрытию компаний Ахметова, эксперт заявил:

«Нет, не приведут. Потому что его акции не котируются на международных биржах. То есть от таких колебаний он как раз застрахован. Если бы его компании успели выйти на IPO, то есть они бы торговались на международных биржах, то, конечно, одни такие заявления уже бы спровоцировали обвал и падение капитализации бизнеса, то есть многомиллиардные убытки. Но то, что они котируются только на украинских биржах — это смягчает падение», — сказал Менендес. Эксперт объяснил, как Ахметов накажет Зеленского за попытку копировать Путина © president.gov.ua

Единственное, на что могут повлиять заявления Зеленского — это на доступность международных кредитов компаниям группы Ахметова, заключил эксперт.

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