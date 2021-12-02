У Игоря Коломойского недостаточно влияния, чтобы повлиять на конфликт президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Рината Ахметова. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Константин Бондаренко

Коломойскому выгоден конфликт Ахметова и Зеленского, однако он старается оставаться в стороне от него, считает эксперт. Зеленский пообещал Украине энергонезависимость. Но это невозможно и никому не выгодно © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Коломойский только потирает руки. Он прекрасно понимает, что ему в данной ситуацию «не до жиру, быть бы живу». Он пытается не стать заложником ситуации и не быть выданным Соединенным Штатам. Понятное дело, что Коломойский — давний враг Ахметова. Но влияния, чтобы подливать масло в огонь и провоцировать этот конфликт, у него нет», — сказал Бондаренко.

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