Патологическая жадность главы офиса президента Украины Андрея Ермака привела его к конфликту с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Константин Бондаренко

Жесточайшего конфликта между Зеленским и Ахметовым нет, заявил эксперт, есть конфликт между Ахметовым и Ермаком.

«Есть конфликт не столько между Зеленским и Ахметовым, сколько между Ахметовым и Ермаком (главой Офиса президента. — Ред.). Первопричиной всего этого противостояния является патологическая жадность Андрея Борисовича Ермака в плане властных полномочий. Он хочет забрать себе максимальное количество рычагов влияния на все сферы жизни (экономика, бизнес)», — сказал Бондаренко. Зеленский пообещал Украине энергонезависимость. Но это невозможно и никому не выгодно © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Сейчас Ермак напоминает старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке». Глава ОП уже дошел до той стадии, когда он хочет «быть владычицей морской», а все остальные, включая Ахметова, чтобы были у него на посылках, заключил эксперт.

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