Вступление на тропу войны с главным олигархом страны - слабый поступок президента Украины Владимира Зеленского. Ни в одной стране не любят слабого вождя, который вступает в конфликт с олигархией, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов о государственном перевороте, который якобы запланировало окружение олигарха Рината Ахметова, отправил в отставку начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Этот шаг является показателем слабости президента, считае Шабовта.

Позиции Ахметова гораздо сильнее, чем позиции Зеленского, полагает Шабовта. Более того, Ахметов заинтересован в стабильности на Украине более других, считает эксперт. Ермак рассказал, что Зеленский сделает после разговора Байдена с Путиным © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Понятно, что ни в одной стране не любят слабого вождя. Слабый вождь сразу же становится предметом конфликтных отношений с олигархией. Эта модель не нова. За плечами олигархов кроются радикально настроенные люди, которые не имеют серьезного политического и экономического веса, и поэтому пытаются реализовать себя любым способом. Это типичная схема для стран Латинской Америки», — сказал Шабовта.

Сложилось впечатление, что президент Зеленский оторван от украинских реалий, заключил эксперт.

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