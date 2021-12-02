Украинские олигархи и представители властных элит между собой дерутся всегда, но это не значит, что они уничтожат друг друга. Просто некоторые станут сильнее, появятся новые. Об этом рассказал профсоюзный деятель Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: кто он © скриншот с видео "112 Украина" / скриншот с видео "112 Украина" / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского к парламенту практически ничего не прозвучало про борьбу с олигархами. Он ограничился лишь общими словами о вере в окончательную победу над ними и намеком в самом начале на Рината Ахметова. По его словам, 1 декабря 1991 года украинцы голосовали не за то, чтобы 20% ВВП страны были в руках у одного человека. Он резюмировал, что не хочет посвящать этой теме много места в своем послании.

Было время, когда в Украине не было олигархов, было 52 миллиона населения, бесплатная медицина и образование, но сейчас в стране существует система доминирования крупного, но зависимого капитализма, и эта система показала свою неэффективность, подчеркнул эксперт.

«Основания для революции есть давно. У нас прошло уже где-то пять Майданов (начиная с «Украины без Кучмы»), они имели разные поводы, но у них была одна причина — социальная. Поскольку социальные противоречия существуют, и они не могут быть преодолены в рамках существующей политической системы, их нельзя устранить выборами», — указал Чемерис.

Нравится это кому-то или нет, но эти противоречия выведут людей на новый Майдан. Главное, чтобы этот Майдан снова не возглавили представители крупного капитала, и чтобы это был социальный Майдан, который ликвидировал бы олигархов как класс, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.