Причины для следующего Майдана будут сугубо социальными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис

На Украине уменьшилось количество населения, не хватает бюджетных средств на медицину и образование, происходит деиндустриализация и огромное социальное расслоение, когда кучка людей имеет все, а громадное большинство не имеет ничего. Это прямой результат рыночных реформ и олигархической экономической системы, заявил эксперт. Чемерис объяснил, почему русский язык так и не сделали на Украине вторым государственным © скриншот с видео "112 Украина" / скриншот с видео "112 Украина" / Перейти в фотобанк

«Основания для социальной революции есть…Основания для революции есть давно. У нас прошло уже где-то пять Майданов (начиная с «Украины без Кучмы»), они имели разные поводы, но у них была одна причина — социальная. Поскольку социальные противоречия существуют, и они не могут быть преодолены в рамках существующей политической системы, их нельзя устранить выборами», — сказал Чемерис.

Нравится это кому-то или нет, но социальные противоречия выведут людей на новый Майдан, уверен эксперт.

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