Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. В частности, он анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.
Плюс ко всему, эти кредиты не так выгодны для тех, кто их получает, подчеркнул эксперт.
«Я думаю, это очередное популистское заявление Зеленского (как и экономические паспорта), которое не будет реализовано в нынешней экономической ситуации в Украине», — констатировал Чемерис.
Сейчас в стране существует система доминирования крупного, но зависимого капитализма, и эта система показала свою неэффективность, стране необходимы не рыночные реформы, а социальные изменения, которые включают в себя ликвидацию олигархии как класса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.