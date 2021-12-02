На Украине различные кредитные программы анонсируются уже давно. Были программы и под 5, и под 7, и под 9%. Но дело в том, что эти кредиты получило минимальное количество людей из-за забюрократизированной процедуры. Об этом рассказал профсоюзный деятель Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: кто он © скриншот с видео "112 Украина" / скриншот с видео "112 Украина" / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны. В частности, он анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.

Плюс ко всему, эти кредиты не так выгодны для тех, кто их получает, подчеркнул эксперт.

«Я думаю, это очередное популистское заявление Зеленского (как и экономические паспорта), которое не будет реализовано в нынешней экономической ситуации в Украине», — констатировал Чемерис.

Сейчас в стране существует система доминирования крупного, но зависимого капитализма, и эта система показала свою неэффективность, стране необходимы не рыночные реформы, а социальные изменения, которые включают в себя ликвидацию олигархии как класса, заключил собеседник издания.

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