Ранее Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Владимиром Зеленским вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина. До этого у Зеленского был затяжной конфликт с КСУ из-за Тупицкого.
«Зеленский воспринял это болезненно, потому что Конституционный суд сейчас принимает иски относительно указов президента и решений СНБО. Да, это показатель устойчивости президентской вертикали, но это не свидетельство ее крушения», — сказал Бизяев.
Отказ назначать судей, предложенных Зеленским, внесет вклад в расшатывание президентской вертикали, но пока нет предпосылок к тому, чтобы КС встал резко в оппозицию к Зеленскому, заявил политолог. По мнению Бизяева, КСУ просто не будут выходить за рамки юридической плоскости при рассмотрении «деликатных и острых» вопросов, таких как санкции СНБО.
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