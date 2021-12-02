Конституционный суд Украины (КСУ) пока не стал однозначно оппозиционным по отношению к Владимиру Зеленскому, сказал украинский политолог Руслан Бизяев в комментарии Украина.ру

Ранее Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Владимиром Зеленским вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина. До этого у Зеленского был затяжной конфликт с КСУ из-за Тупицкого.

«Зеленский воспринял это болезненно, потому что Конституционный суд сейчас принимает иски относительно указов президента и решений СНБО. Да, это показатель устойчивости президентской вертикали, но это не свидетельство ее крушения», — сказал Бизяев.

«Расстроен»: пресс-секретарь Зеленского рассказал о его конфликте с КСУ © president.gov.ua

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