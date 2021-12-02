Президент Владимир Зеленский хочет видеть себя как российский лидер Владимир Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них, в то время как олигархи хотят сами управлять высшей властью в Украине и получать от этого прибыль. Об этом рассказал профсоюзный деятель Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: кто он © скриншот с видео "112 Украина" / скриншот с видео "112 Украина" / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского к парламенту практически ничего не прозвучало про борьбу с олигархами. Он ограничился лишь общими словами о вере в окончательную победу над ними и намеком в самом начале на Рината Ахметова. По его словам, 1 декабря 1991 года украинцы голосовали не за то, чтобы 20% ВВП страны были в руках у одного человека. Он резюмировал, что не хочет посвящать этой теме много места в своем послании.

Эксперт отметил, что конфликты между президентом и олигархами были, есть и будут, поскольку существует конкуренция между различными финансово-политическими группами за такой большой рынок, как Украина, но они всегда могут договориться.

«Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского конечно будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции, и чтобы Зеленский делал так, а не иначе», — указал Чемерис.

Нравится это кому-то или нет, но гигантские социальные противоречия выведут людей Украины на новый Майдан, главное, чтобы этот Майдан снова не возглавили представители крупного капитала, и чтобы это был социальный Майдан, заключил собеседник издания.

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