Ринат Ахметов ответит президенту Украины Владимиру Зеленскому асимметрично и целенаправленно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Константин Бондаренко

Ранее СБУ после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что окружение олигарха Рината Ахметова якобы готовит государственный переворот 1-2 декабря, возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и России действий по захвату власти в стране. Бондаренко предположил, с какой речью Зеленский выступит в Раде © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Бондаренко в комментарии Украина.ру заявил, что олигарх не оставит клеветнические заявления президента без ответа.

«Его оклеветали, это удар по его деловой и личной репутации. Я думаю, что он будет подавать в суд, возможно даже, в международный, поскольку компании Ахметова котируются на лондонской бирже. Это также удар и по иностранным инвесторам, которые вкладывались в компанию», — заявил Бондаренко.

Эксперт в заключение сказал, что ответ Ахметова будет асимметричным, но совершать переворот он не будет.

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