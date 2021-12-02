Украина выбрала позиционировать себя как военное государство, которое, как они пишут, находится под агрессией России, поэтому инвестиций там не будет, потому что кто будет инвестировать в страну, которая ведет войну, пояснил эксперт.
«Конечно, есть угроза распада. Украина была близка к этому в 2014 году. И если он случится, то им будет просто не до Донбасса. Но такого мы украинскому народу не хотим и не желаем, потому что понимаем, что это упадет и на наши плечи — на финансирование, поддержку и так далее», — констатировал Суздальцев.
Собеседник издания добавил, что Белоруссия, Приднестровье, ЛНР и ДНР в какой-то степени защищают Россию, потому что они держат фронт, поэтому, чем лучше там будет жить, чем лучше там будет развиваться ситуация, тем надежнее будет «форпост» России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.