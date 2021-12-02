США и Запад помогают Украине, но помогают очень хитро — в таком объеме, чтобы не дать ей развиваться и не дать умереть. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Конечно, есть угроза распада. Украина была близка к этому в 2014 году. И если он случится, то им будет просто не до Донбасса. Но такого мы украинскому народу не хотим и не желаем, потому что понимаем, что это упадет и на наши плечи — на финансирование, поддержку и так далее», — констатировал Суздальцев.

Собеседник издания добавил, что Белоруссия, Приднестровье, ЛНР и ДНР в какой-то степени защищают Россию, потому что они держат фронт, поэтому, чем лучше там будет жить, чем лучше там будет развиваться ситуация, тем надежнее будет «форпост» России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.