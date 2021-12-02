Олигархи, контролирующие значительную часть украинской экономики - "иммунная система" украинской экономики, которая не дает полностью проникнуть на территорию страны транснациональным корпорациям. Если рухнет и она, Украина может лишиться остатков суверенитета навсегда, рассказал в интервью Украина.ру политолог Константин Бондаренко

Украинские рынки всё ещё остаются под контролем местных олигархов, и это последний элемент суверенитета, который пока не передан в руки западных игроков, подчеркнул эксперт. «Дело чести»: Бондаренко рассказал, как Ахметов ответит Зеленскому © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

«Ахметов, Коломойский, Пинчук, остатки империи Фирташа — это иммунная система украинской экономики, которая не дает полностью проникнуть на территорию страны транснациональным корпорациям…Понятно, что от того, что завтра исчезнут олигархи, от этого больше гривен в карманах рядового украинца не будет и бюджет пополняться не будет. На их место придут ТНК, которые будут выкачивать из Украины последние соки», — сказал Бондаренко.

Таким образом, окончательное замещение олигархов западными ТНК будет «публичным харакири», лишающим Украины суверенитета на десятки, и, возможно, сотни лет, заключил эксперт.

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