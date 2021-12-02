Военное освоение территории Украины странами НАТО является красной линией для России, которая уже пересечена, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Ранее президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет», комментируя информацию о якобы подготовке вторжения России на Украину, заявил: о вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. По словам Путина, дело не во вводе войск — надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет. Политолог Марков объяснил, что сразу же сделает Запад, если Россия войдет на территорию Украины © Украина.ру

Марков, отвечая на вопрос о том, введёт ли Россия войска на Украину при прямой угрозе безопасности РФ, ответил:

«Путин сказал, что идет военное освоение территории Украины странами НАТО, которые считают Россию своим врагом. Это военное освоение Украины представляет большую угрозу безопасности России, и что это красная черта, которую Россия не позволит перейти. Но с нашей точки зрения они уже перешли эту красную черту и уже требуется прямой жесткий ответ», — заявил Марков.

Натовские структуры на Украине должны быть незамедлительно ликвидированы, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.