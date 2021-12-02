Ранее президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет», комментируя информацию о якобы подготовке вторжения России на Украину, заявил: о вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. По словам Путина, дело не во вводе войск — надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Марков, отвечая на вопрос о том, введёт ли Россия войска на Украину при прямой угрозе безопасности РФ, ответил:
«Путин сказал, что идет военное освоение территории Украины странами НАТО, которые считают Россию своим врагом. Это военное освоение Украины представляет большую угрозу безопасности России, и что это красная черта, которую Россия не позволит перейти. Но с нашей точки зрения они уже перешли эту красную черту и уже требуется прямой жесткий ответ», — заявил Марков.
Натовские структуры на Украине должны быть незамедлительно ликвидированы, подчеркнул собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.