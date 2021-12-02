Даже если бы президент России Владимир Путин не подписал указ о товарах для Донбасса, Украине от этого лучше не стало бы, и ДНР/ЛНР не вернулись бы в ее состав. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

«Меня смущает всегда стремление «отомстить» — народам, государствам и так далее. Ну, предположим, не было бы такого указа — так что, чем хуже там ситуация, тем лучше для Украины и Европы? Напоминаю, что ни Украина, ни Европа за последние 7 лет ни разу не поставили ни одного килограмма гуманитарной помощи в ДНР/ЛНР, ни одного», — указал эксперт.

Если Украина возмущается российскому вмешательству, почему она тогда не поставляет гуманитарную помощь в Донбасс, задается вопросом Суздальцев.

Указ Путина будет действовать до выполнения Минских соглашений, а почему Украина их не выполняет — это уже ее проблемы, заключил собеседник издания.

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