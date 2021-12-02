Ответ на вопрос о том, будет ли Донбасс жить хотя бы как во времена Виктора Януковича, лежит в области политики, а не экономики. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, признающий в России, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Главная проблема Донбасса состоит в том, что постоянные обстрелы просто не дают заниматься хозяйством, увеличивать производство и поднимать жизненный уровень, пояснил эксперт.

«Второе — статус Донбасса. Такое ощущение, что Украина никогда не признает автономию. Поэтому, конечно, надо как-то выживать, но другого пути у них сейчас нет, в Украину возвращаться невозможно», — констатировал Суздальцев.

Что касается конкретно этого указа Путина, то он будет действовать до выполнения Минских соглашений, а почему Украина их не выполняет — это уже ее проблемы, заключил собеседник издания.

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