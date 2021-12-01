Массовая распродажа нефти из американского госрезерва слабо скажется на нефтяных ценах, говорится в докладе технического комитета ОПЕК+

«Омикрон» и «Вечный кайф США». Как встреча ОПЕК+ поможет России и помешает Байдену © РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Как отмечал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, администрация президента США Джо Байдена защищает интересы потребителей нефти, а не производителей.

Что интересно, США намерены выкупить обратно 30 млн баррелей нефти из тех 50 млн, которые собираются «выбросить» на рынок.

По мнению экспертов ОПЕК+, именно этот факт минимизирует эффект от попытки Вашингтона повлиять на стоимость «черного золота».