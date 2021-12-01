Ранее Соединенные Штаты объявили о продаже 50 млн баррелей нефти из госрезерва для того, чтобы снизить цены на нефть.
Как отмечал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, администрация президента США Джо Байдена защищает интересы потребителей нефти, а не производителей.
Что интересно, США намерены выкупить обратно 30 млн баррелей нефти из тех 50 млн, которые собираются «выбросить» на рынок.
По мнению экспертов ОПЕК+, именно этот факт минимизирует эффект от попытки Вашингтона повлиять на стоимость «черного золота».