Президент России Владимир Путин предлагал четвертому президенту Украины Петру Порошенко закончить войну в Донбассе, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Фрагменты интервью обнародованы 1 декабря в Телеграм-канале РИА Новости

Лукашенко: Армия Украины становится все более фашистской © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что войну в Донбассе нужно прекращать и что он готов предложить Порошенко помощь в восстановлении Донбасса.

Президент Белоруссии пояснил, что тогда находился в хороших отношениях с Порошенко, и поэтому решил поехать к нему и передать это предложение.

«Я ему говорю: Петро, война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле, и надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагают восстановить Донбасс. Путин мне мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением», — сказал Лукашенко.

Также в интервью Лукашенко заявил, что если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы.