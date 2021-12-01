По словам Лукашенко, после боев в Дебальцево в разговоре с ним Владимир Путин заявил, что войну в Донбассе нужно прекращать и что он готов предложить Порошенко помощь в восстановлении Донбасса.
Президент Белоруссии пояснил, что тогда находился в хороших отношениях с Порошенко, и поэтому решил поехать к нему и передать это предложение.
«Я ему говорю: Петро, война у тебя, война не у меня, не у Путина, на твоей земле, и надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагают восстановить Донбасс. Путин мне мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением», — сказал Лукашенко.
Также в интервью Лукашенко заявил, что если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск займет сторону Москвы.