Современная украинская армия все более пропитывается нацистской идеологией, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 декабря в интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву

По словам белорусского лидера, за время, прошедшее с момента государственного переворота на Украине в 2014 году, армия этой страны изменилась в худшую сторону.

«Сейчас она [армия Украины], мягко говоря, очень националистична…. Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что, так как Белоруссия является соседом Украины, ему это очень хорошо известно.

О том, что некоторые части украинской армии наводнены сторонниками праворадикальных и неонацистских идей неоднократно сообщали СМИ разных стран мира.

Минобороны Канады решило внимательнее присмотреться к своим контактам с украинскими нацистами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Газета сообщила о выпущенном за год до этого события отчёте канадских военных, в котором было указано, что многие члены «Азова» признают себя нацистами.

При этом канадские военные, встречавшиеся с неонацистами из батальона «Азов», были озабочены не их идеологией, а тем, что про эту встречу могут рассказать СМИ, указала газета.