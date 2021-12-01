Повестка российско-украинских переговоров должна быть продиктована Украиной, заявил экс-министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Об это сообщает 1 декабря агентство УНИАН

Выступая на Киевском форуме по безопасности, экс-министр сообщил, что поддерживает проведение переговоров с Россией в «нормандском формате».

«Мне нравится формат переговоров с Россией рядом с нашими друзьями. Переговоры с агрессором обязательно должны происходить при свидетелях. И повестка дня таких переговоров должна быть продиктована Украиной», — заявил Аваков.

«Нормандский формат» предусматривает встречи руководителей Германии, России, Украины и Франции с целью урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Достали»: Лавров откровенно высказался о публикации переписки с главами МИД Франции и Германии © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова к новой встрече в «нормандском формате» только после того, как киевский режим отчитается о выполнении ранее взятых на себя обязательств.

Россия отмечает, что киевские власти саботируют минские договорённости и призывает правительства Франции и Германии оказать соответствующее давление на правительство Украины.