Лукашенко рассказал, что хорошо знаком с Турчиновым.
«Я его еще знал как человека. Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку», — заявил Лукашенко.
То же самое, по мнению белорусского президента, можно сказать и о Владимире Зеленском.
Турчинов после Евромайдана в 2014 году занимал посты и.о. президента, спикера Верховной Рады, а также секретаря СНБО.
Ранее Александр Лукашенко в ходе этого же интервью заявил, что Крым де-юре и де-факто является частью РФ. Украинская сторона в ответ заявила, что будет реагировать «по полной программе», если такая позиция в Белоруссии будет закреплена официально.