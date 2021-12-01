Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и нынешний президент этой страны Владимир Зеленский - абсолютно случайные люди в политике. Такую точку зрения в интервью Дмитрию Киселеву высказал глава белорусского государства Александр Лукашенко. Соответствующий отрывок был обнародован 1 декабря

Лукашенко рассказал, что хорошо знаком с Турчиновым. «Она - наша»: Лукашенко сделал заявление об Украине © president.gov.by

«Я его еще знал как человека. Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку», — заявил Лукашенко.

То же самое, по мнению белорусского президента, можно сказать и о Владимире Зеленском.

Турчинов после Евромайдана в 2014 году занимал посты и.о. президента, спикера Верховной Рады, а также секретаря СНБО.

Ранее Александр Лукашенко в ходе этого же интервью заявил, что Крым де-юре и де-факто является частью РФ. Украинская сторона в ответ заявила, что будет реагировать «по полной программе», если такая позиция в Белоруссии будет закреплена официально.