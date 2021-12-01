Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что непрекращающиеся попытки США вводить все новые санкции против росийско-европейского газопровода «Северный поток-2» смешны, а отсутствие должной реакции на них со стороны Европейского союза говорит о потере суверенитета

Конгресс США в данный момент рассматривает санкции в отношении компаний, принимающих участие в сертификации «Северного потока-2».

«Это уже какой-то трагикомедийный сюжет. "Северный поток" уже построен, во-вторых, это сугубо коммерческий проект с участием не только российских, но и европейских компаний», — сказала она.

Ввод санкций против своих же союзников, по словам Матвиенко, «это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов».

Она назвала это полной дискредитацией союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права.

«Если Германия, другие европейские страны, компании, которые участвовали в строительстве газопровода, проглотят это, промолчат, — тогда уже говорить о суверенитете Евросоюза, европейских государств просто не приходится», — подчеркнула Матвиенко.

Она также отметила, что «Северный поток-2» обеспечивает надежность поставок газа в Европу и является гарантией обеспечения всех потребностей европейских государств в российском газе.

Однако если зима будет суровой, то потребность Европы в газе может возрасти настолько, что ее можно будет удовлетворить только при помощи «Северного потока-2», добавила Матвиенко.

Северные потоки, США и Украина

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

Президент России Владимир Путин отмечал, что увеличивать поставки газа через Украину рискованно, так как как украинская ГТС крайне изношена и может не выдержать дополнительных объемов.

В 2024 году заканчивается контракт о транзите российского газа через Украину. Киев требует продления транзитного договора на 15 лет на текущих условиях: гарантированных объемах прокачки не менее 40 млрд кубометров и оплате по принципу «качай или плати».

«Газпрому» это предложение не интересно, так как прокачка газа по первому и второму «Северным потокам» обходится российской компании почти вдвое дешевле украинского маршрута.

Как отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, через Украину имеет смысл прокачивать не более 10 млрд кубометров газа в год.

Наличие двух «Северных потоков» вместе с «Турецким потоком» и газопроводом «Ямал-Европа» позволяет России полностью заместить мощности украинской ГТС, оставляя ее в качестве резервного трубопровода.

Таким образом Украина лишается статуса эксклюзивного транзитера газа и теряет возможность влиять на снабжение Евросоюза газом.

Это сильно уменьшает политическое влияние Украины на международной арене и серьезно снижает интерес Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.