Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности и коллективную оборону со стороны НАТО, поскольку она не входит в блок. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге 1 декабря, передает РИА Новости

«Необходимо различать партнеров и членов Альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов Альянса речь [в случае угрозы] идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», — сказал Столтенберг.

Сложный выбор США и Европы: Россия или Украина? © коллаж Украина.Ру

Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

В Москве подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Также в МИД РФ отмечали, что Запад накачивает Украину вооружением и таким образом подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.