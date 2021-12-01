«Необходимо различать партнеров и членов Альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов Альянса речь [в случае угрозы] идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», — сказал Столтенберг.
При этом, по словам генсека НАТО, министры стран Альянса на встрече призвали избегать эскалации в Донбассе и заявили, что «любое будущее вторжение или агрессия» по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России.
Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
В Москве подчеркнули, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Также в МИД РФ отмечали, что Запад накачивает Украину вооружением и таким образом подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.