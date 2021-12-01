Предприятия всех секторов экономики Украины прогнозируют дальнейший рост цен на продукцию и услуги из-за подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на своем сайте со ссылкой на данные опроса предприятий

«Бизнес в ноябре ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности. В ноябре 2021 года он составил 49,8 по сравнению с 51,4 в октябре и впервые за 7 месяцев (с мая 2021 года) незначительно снизился ниже нейтрального уровня», — говорится в отчете.

Также отмечается, что ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики стремительное удорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости коронавирусом на Украине и в мире.

Высокие мировые цены на зерно оставляют Украину без качественной муки - эксперт © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики. Потребительская инфляция на Украине в сентябре по сравнению с сентябрем 2020 года составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле. При этом НБУ ожидал, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего — достигнет цели 5%.