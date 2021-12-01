В соцсетях появились кадры «расстрела мигрантов» из Белоруссии на украинской границе. Об этом 1 декабря сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Как сообщают СМИ, на видео попал расстрел беженцев, идущих группой с территории Белоруссии, украинскими военными. Предполагается, что инцидент произошел 29 ноября.

Официального подтверждения произошедшего пока нет.

Ранее Украина объявила о начале спецоперации на границе с Белоруссией с целью «предотвращения миграционного кризиса».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза обострился в начале ноября. Там скопились тысячи беженцев из Ближнего Востока, пытающихся прорваться в Европу.

На днях ряд СМИ сообщил, что ситуация практически разрешилась, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились урегулировать этот вопрос.