Любая агрессия в отношении Украины будет иметь «решительные последствия», заявил 1 декабря перед совместным заседанием в Риге с главами МИД стран НАТО глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости

«Мы стараемся сделать что-то, чтобы избежать кризиса. Этот кризис необходимо предотвратить, поскольку, если он начнется, ему будет очень сложно противостоять. Все должно быть сделано для того, чтобы всем было ясно, что любая агрессия против Украины будет иметь жесткий ответ. Об этом мы поговорим сегодня [с главами МИД НАТО]», — сказал Боррель.

«Ситуация серьезно осложняется»: Лавров раскрыл коварные планы НАТО по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Ранее 1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в Донбассе возросло число военных инструкторов из стран НАТО, и подобные действия Альянса могут спровоцировать украинские власти «сорваться на военные авантюры», что создает прямую угрозу безопасности России.

В последнее время западные СМИ стали публиковать сообщения об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве отметили, что НАТО на фоне заявлений об «агрессии РФ» наращивает силы в Европе.