В Донбассе усиливается напряжённость, утверждает британская газета «Таймс» в опубликованном 30 ноября репортаже из района Донецкого аэропорта

Корреспондент газеты сообщил из контролируемого украинской армией села Водяное о звуках артиллерийского огня и стрельбы из стрелкового оружия вдоль линии соприкосновения украинской армии и сил ДНР.

В статье утверждается об усилении напряженности в регионе по причине опасений, что Россия якобы может планировать военное наступление.

«Администрация [Джозефа] Байдена заявила, что российские войска концентрируются возле украинской границы и, как сообщается, рассматривает возможность отправки нового оружия, а также советников в Киев. Украина уже использует американские противотанковые ракеты и турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Поставка более совершенного вооружения резко увеличит потери России в случае нового вторжения, но также может спровоцировать его», — сообщает «Таймс».

В последние недели американские и британские СМИ публикуют многочисленные материалы о якобы подготовке Российской Федерацией вторжения на Украину.

Похожие обвинения выдвигают и некоторые официальные лица киевского режима, например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал о «плане вторжения» России на Украину © Facebook, Dmytro Kuleba

В среду, 1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.