Американский лидер Джо Байден поговорит по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским до и после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 1 декабря заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина»

Политолог назвал основную задачу встречи Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

По словам Ермака, один разговор Байдена с Зеленским точно можно ожидать, но, возможно, их будет и два.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Он также перечислял возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.

На прошлой неделе украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что фактически Украиной управляет не Зеленский, а глава его офиса Ермак. «Потому что он умный человек. Он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной можно было управлять», считает Гордон.