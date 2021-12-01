«С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины», — сказал он.
По словам Ермака, один разговор Байдена с Зеленским точно можно ожидать, но, возможно, их будет и два.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Он также перечислял возможные темы переговоров: Путин и Байден обсудят Украину и НАТО.
На прошлой неделе украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что фактически Украиной управляет не Зеленский, а глава его офиса Ермак. «Потому что он умный человек. Он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной можно было управлять», считает Гордон.