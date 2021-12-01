Социологи КМИС провели опрос 26-29 ноября. В нем приняли участие 1203 жителя Украины старше 18 лет.
«Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%)», — говорится на сайте КМИС.
Кроме того, 20,7% считают закон об олигархах попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы. Лишь около 18% опрошенных украинцев полагают, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и что это искреннее стремление к справедливости.
При этом 17,5% считают, что антиолигархический закон — попытка Владимира Зеленского и его окружения устроить передел собственности и самим стать олигархами.
В начале ноября Зеленский утвердил закон об олигархах. Согласно нему решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Закон запрещает тем, гражданам Украины, кого СНБО признает олигархами, финансировать политические партии и владеть СМИ.
Кроме того, 30 ноября Верховная Рада приняла скандальный законопроект, который повышает налоги для бизнеса.