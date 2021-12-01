36% опрошенных украинцев считают принятый Верховной Радой по инициативе президента Украины Владимира Зеленского закон об олигархах шагом, нацеленным на сохранение рейтинга. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в ноябре

Красная тряпка для команды Зеленского. Против кого приняли закон об олигархах опрос 26-29 ноября. В нем приняли участие 1203 жителя Украины старше 18 лет.

«Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%)», — говорится на сайте КМИС.

Кроме того, 20,7% считают закон об олигархах попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы. Лишь около 18% опрошенных украинцев полагают, что это шаг, который позволит стать Украине успешной и что это искреннее стремление к справедливости.

При этом 17,5% считают, что антиолигархический закон — попытка Владимира Зеленского и его окружения устроить передел собственности и самим стать олигархами.

В начале ноября Зеленский утвердил закон об олигархах. Согласно нему решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Закон запрещает тем, гражданам Украины, кого СНБО признает олигархами, финансировать политические партии и владеть СМИ.

Кроме того, 30 ноября Верховная Рада приняла скандальный законопроект, который повышает налоги для бизнеса.