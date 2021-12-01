Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что СБУ через несколько недель обнародует факты, касающиеся подготовки к «государственному перевороту» на Украине. Об этом 1 декабря сообщает Telegram-канал Klymenko Time

«Давайте дадим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, что нас всех ждут интересные новости», — сказал Арахамия в кулуарах Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции, утверждал, что некие украинские и российские заговорщики планировали осуществить 1 декабря государственный переворот в стране. «Заговор планировал сотрудник ФСБ и три перебежчика». Зачем Зеленский уволил главу украинской контрразведки © president.gov.ua

По словам президента, за этим событием может стоять олигарх Ринат Ахметов, которого якобы пытаются втянуть в войну против действующей власти.

Три дня спустя Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.