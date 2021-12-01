«На современном этапе украинская власть должна инициировать неотложно проведение саммита союзников Украины, саммита союзников при участии США, Великобритании, обязательно Германии и Франции, при участии всех западных стран, которые должны поддержать украинское государство», — сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что по результатам этого саммита должен появиться не «новый Будапештский меморандум, а новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии».
В среду, 1 декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.