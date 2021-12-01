Власть Украины должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины при участии США, Великобритании, Германии и Франции, чтобы подписать новое соглашение об украинской армии и страны в целом. Об этом 1 декабря заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк на Киевском форуме по безопасности, передает Интерфакс-Украина

«На современном этапе украинская власть должна инициировать неотложно проведение саммита союзников Украины, саммита союзников при участии США, Великобритании, обязательно Германии и Франции, при участии всех западных стран, которые должны поддержать украинское государство», — сказал Яценюк.

Яценюк захотел построить еще одну стену © Facebook, Арсеній Яценюк

В среду, 1 декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.