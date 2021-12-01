Родился 19 октября 1962 года в Конотопе Сумской области УССР.
Учился на физическом факультете Киевского государственного университета (кафедра ядерной физики). В 1982 году был отчислен за антисоветскую деятельность, позднее восстановился и в 1990 году закончил обучение.
Работал грузчиком, формовщиком. Служил в армии. Был одним из организаторов студенческих протестов приведших к отставке председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.
В 1994-1998 годах — депутат Киевского городского совета. Депутат Украины от Франковского округа города Львова.
С 1996 года — основатель и председатель правления леволиберальной общественной организации «Институт "Республика"».
С 2000 года — сокоординатор акций протеста «Украина без Кучмы». На президентских выборах 2004 года отказался поддерживать Виктора Ющенко и призвал голосовать против обоих кандидатов.
Входит в политический совет левой партии «Социальное движение».
Выступает против гонения на гражданские свободы на Украине, в частности, против предлагаемого законопроекта 2450, урезающего право мирных собраний граждан. Разработчик проекта закона «О свободе мирных собраний».