Украинский общественный и политический деятель, правозащитник

Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu

Учился на физическом факультете Киевского государственного университета (кафедра ядерной физики). В 1982 году был отчислен за антисоветскую деятельность, позднее восстановился и в 1990 году закончил обучение.

Работал грузчиком, формовщиком. Служил в армии. Был одним из организаторов студенческих протестов приведших к отставке председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

В 1994-1998 годах — депутат Киевского городского совета. Депутат Украины от Франковского округа города Львова.

Сотрудников Института ядерных исследований Украины «выставили на улицу» - Чемерис © commons.wikimedia.org, F-danevich

С 2000 года — сокоординатор акций протеста «Украина без Кучмы». На президентских выборах 2004 года отказался поддерживать Виктора Ющенко и призвал голосовать против обоих кандидатов.

Входит в политический совет левой партии «Социальное движение».

Выступает против гонения на гражданские свободы на Украине, в частности, против предлагаемого законопроекта 2450, урезающего право мирных собраний граждан. Разработчик проекта закона «О свободе мирных собраний».