Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства обсудит с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию на юго-востоке Украины, если тот поднимет ее в разговоре. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости

Ранее стало известно о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана, который, возможно, состоится 3 декабря.

Большая игра на границах России. Станет ли российский Крым турецким? © islamnews.ru Владимира Зеленского для урегулирования ситуации на юго-востоке страны, то это можно только поприветствовать.

Эрдоган ранее заявил турецким журналистам, что Турция готова стать посредником между Россией и Украиной.