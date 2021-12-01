Ранее стало известно о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана, который, возможно, состоится 3 декабря.
По словам Пескова, если тема ситуации в Донбассе возникнет в разговоре, то главы государств ее обсудят. Он также добавил, что если Эрдоган воспользуется своим влиянием на президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования ситуации на юго-востоке страны, то это можно только поприветствовать.
Эрдоган ранее заявил турецким журналистам, что Турция готова стать посредником между Россией и Украиной.