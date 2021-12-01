«Форматы — это технический вопрос, вопрос логистики. А вот результат, то есть, собственно, прекращение войны на Донбассе и установление мира — это безусловный приоритет номер один… Владимир Зеленский ищет и предлагает любые поправки, которые точно позволят проукраински совершенствовать те же Минские соглашения», — сказал Подоляк.
Он отметил, что пока рано проговаривать, что конкретно и в каком порядке может обсуждаться, поскольку прямого диалога Украины с Россией пока нет.
Также Подоляк напомнил, что «нормандский формат» на сегодняшний день является базовым и рабочим, Минские соглашения определяют обязательные переговорные позиции.
По его словам, путь к миру начинается с прекращения боевых действий и решения базовых гуманитарных вопросов.
В среду, 1 декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.