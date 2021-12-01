Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для Украины приоритетен не формат переговоров по Донбассу, а достигнутый результат. Об этом 1 декабря он сообщил в комментарии Интерфакс-Украина

«Форматы — это технический вопрос, вопрос логистики. А вот результат, то есть, собственно, прекращение войны на Донбассе и установление мира — это безусловный приоритет номер один… Владимир Зеленский ищет и предлагает любые поправки, которые точно позволят проукраински совершенствовать те же Минские соглашения», — сказал Подоляк.

Он отметил, что пока рано проговаривать, что конкретно и в каком порядке может обсуждаться, поскольку прямого диалога Украины с Россией пока нет.

Киев стянул половину войск ВСУ в Донбасс - МИД РФ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

По его словам, путь к миру начинается с прекращения боевых действий и решения базовых гуманитарных вопросов.

В среду, 1 декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.