Президент Украины Владимир Зеленский после своего ежегодного послания к парламенту удостоил звания Героя Украины члена вооруженного формирования, которое не входит ни в одну законную украинскую силовую структуру. Трансляцию заседания 1 декабря вел телеканал «Рада»

Ярош рассказал о контактах с командой Зеленского © Facebook, Дмитро Ярош Дмитрий Коцюбайло, который получил позывной «Да Винчи».

По данным украинских СМИ, Коцюбайло является уроженцем Ивано-Франковской области. Был активным участником Майдана в 2014 году и военных действий в Донбассе. В частности, он командовал взводом добровольцев «Правого сектора», а в 2015 году стал самым молодым командиром роты в возрасте 21 года. В настоящий момент радикал числится в так называемой Украинской добровольческой армии, которую возглавляет Дмитрий Ярош.

Политолог Владимир Корнилов напомнил в своем Telegram-канале, что Коцюбайло дали позывной «Да Винчи» после репортажа The New York Times из Авдеевки. Тогда неонацист заявил о наличии у него волка, которому он якобы скармливает «кости русских детей».

*Деятельность организации запрещена в РФ