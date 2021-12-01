Шарий помог брошенной в Луганске матери секретаря СНБО

Корреспондент проекта Шария приехала в Луганск и поговорила с матерью главы СНБО Алексея Данилова.
По словам пенсионерки, она живет одна, на пенсию, которую ей платит ЛНР, — 7 тысяч рублей. Помогают ей в случае проблем со здоровьем только соседи и скорая помощь.
Мать Данилова отметила, что, несмотря на трудности, пока не собирается возвращаться на Украину.
«На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», — рассказала женщина.
Она добавила, что у нее двое сыновей, пять внуков и много правнуков, но у всех «свои семьи», поэтому она их не беспокоит.
Корреспондент передала женщине 8 тысяч рублей от благотворительного проекта Анатолия Шария «От нормальных людей».
При этом ранее Данилов утверждал, что его мать осталась на территории «сепаратистов» в ЛНР, и он никак не может ее оттуда вывезти. Потом он заявил, что все же вывез мать на территорию Украины.