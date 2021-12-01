Шарий помог брошенной в Луганске матери секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не помогает своей 89-летней матери, которая осталась жить на неподконтрольной Киеву территории. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий в YouTube 30 ноября

Корреспондент проекта Шария приехала в Луганск и поговорила с матерью главы СНБО Алексея Данилова.

По словам пенсионерки, она живет одна, на пенсию, которую ей платит ЛНР, — 7 тысяч рублей. Помогают ей в случае проблем со здоровьем только соседи и скорая помощь.

Мать Данилова отметила, что, несмотря на трудности, пока не собирается возвращаться на Украину.

«На Украину мне трудно ездить, но все равно когда-то придется поехать. Я здесь живу одна, кто же меня хоронить будет? У меня здесь никого нет», — рассказала женщина.

Данилов рассказал, как Украина приготовилась к развитию ситуации с беженцами © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Корреспондент передала женщине 8 тысяч рублей от благотворительного проекта Анатолия Шария «От нормальных людей».

При этом ранее Данилов утверждал, что его мать осталась на территории «сепаратистов» в ЛНР, и он никак не может ее оттуда вывезти. Потом он заявил, что все же вывез мать на территорию Украины.