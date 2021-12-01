Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европейский cоюз должен быть готов ужесточить санкционное давление на Россию, связывая свою просьбу с конфликтом в Донбассе. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба украинского правительства на своем сайте по результатам встречи Шмыгаля с высоким представителем Европейского союза Жозепом Боррелем

За 30 лет Украина так и не стала по-настоящему независимой – Зеленский © пресс-служба президента Украины Премьер подчеркнул, что Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе в контексте якобы стратегии России по дестабилизации обстановки в Евросоюзе. В среду, 1 декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет справиться с войной в Донбассе без прямых переговоров с Российской Федерацией.