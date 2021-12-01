«ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ. Наиболее эффективным средством являются секторальные санкции. Надеемся на принятие Европейским советом решения об их очередном продлении», — заявил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе в контексте якобы стратегии России по дестабилизации обстановки в Евросоюзе.
В среду, 1 декабря во время своего ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет справиться с войной в Донбассе без прямых переговоров с Российской Федерацией.