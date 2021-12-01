Увеличилось и число тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении. В октябре таких было 61,7%, в конце ноября уже — 65,9%.
Больше половины жителей страны считают, что Зеленский не справится с ролью верховного главнокомандующего в случае полномасштабной войны с РФ, уверены в силах президента лишь 35,9%
Кроме того, 58,1% опрошенных не поддерживают введение военного положения.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.