Больше 58% украинцев по состоянию на конец ноября не поддерживают выдвижение президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. Об этом свидетельствует недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС)

Рейтинг Зеленского остаётся минимальным, но Порошенко не любят сильнее – опрос © "Рейтинг"

Больше половины жителей страны считают, что Зеленский не справится с ролью верховного главнокомандующего в случае полномасштабной войны с РФ, уверены в силах президента лишь 35,9%

Кроме того, 58,1% опрошенных не поддерживают введение военного положения.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.