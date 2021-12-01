Как сообщает издание, значительная часть депутатов от «Слуги народа» проигнорировала призыв надеть футболки в поддержку президента.
Сразу после выступления «слуги» начали снимать футболки и несли их в руках. В частности, так поступил депутат Владлен Неклюдов.
В среду, 1 декабря, Зеленский выступил в парламенте с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Президент заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.
Также, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.