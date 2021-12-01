Членам президентской партии «Слуга народа», присутствующим на выступлении Владимира Зеленского в Верховной Раде, рекомендовали надеть футболки «За президента – против олигархов», но значительная часть «слуг» проигнорировали флешмоб. Об этом 1 декабря сообщает издание «Страна»

Как сообщает издание, значительная часть депутатов от «Слуги народа» проигнорировала призыв надеть футболки в поддержку президента.

Сразу после выступления «слуги» начали снимать футболки и несли их в руках. В частности, так поступил депутат Владлен Неклюдов.

«Обезземеливание украинцев». По кому на самом деле бьет «антиолигархический» закон Зеленского © Karolina Grabowska/Pexels

Также, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.