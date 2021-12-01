«30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы восстановили, провозгласили, избрали и получили независимую Украину. Но так и не начали строить независимость. Независимость от чужого влияния и интересов. Где закон один для всех и закон решает все, а не один решает все и для всех. Это закон. Где Конституция — это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок», — заявил президент.
Его послание о внутреннем и внешнем положении страны, в том числе, была посвящено 30-й годовщине Всеукраинского референдума о независимости 1991 года.
Также во время своей речи Зеленский призвал депутатов Рады принять закон о введении обязательной накопительной пенсионной системы, пообещал внести в парламент до 10 декабря законопроект о двойном гражданстве для диаспоры и ввести в действие программой выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.
Кроме того, он заявил, что Украина выполнила более половины всех обязательств, которые необходимы для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.