Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна так и не смогла стать независимой из-за ряда причин, в том числе, чужого влияния и интересов. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, которое транслировали украинские телеканалы

«30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы восстановили, провозгласили, избрали и получили независимую Украину. Но так и не начали строить независимость. Независимость от чужого влияния и интересов. Где закон один для всех и закон решает все, а не один решает все и для всех. Это закон. Где Конституция — это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок», — заявил президент.

Его послание о внутреннем и внешнем положении страны, в том числе, была посвящено 30-й годовщине Всеукраинского референдума о независимости 1991 года.

Зеленский сделал заявление об имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Кроме того, он заявил, что Украина выполнила более половины всех обязательств, которые необходимы для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.