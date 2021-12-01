«Впервые за все годы независимости мы согласовали параметры надежной обязательной накопительной пенсионной системы, которая позволит копить средства на достойную старость… В ближайшее время парламент рассмотрит соответствующий законопроект. Уважаемые депутаты, особенно депутаты уважаемого возраста, на вас большая надежда», — заявил Зеленский.
Фракция «Слуга народа» 1 ноября обсуждала возможность рассмотрения в первом чтении законопроект о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы до конца 2021 года. Отмечалось, что начало реформы планировалось на 2023 год.
В среду Зеленский выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Президент заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.
Также, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%. Кроме того, он пообещал внести в парламент до 10 декабря законопроект о двойном гражданстве для диаспоры.