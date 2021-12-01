Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады принять закон о введении обязательной накопительной пенсионной системе. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Раде, которое транслировали украинские телеканалы

«Впервые за все годы независимости мы согласовали параметры надежной обязательной накопительной пенсионной системы, которая позволит копить средства на достойную старость… В ближайшее время парламент рассмотрит соответствующий законопроект. Уважаемые депутаты, особенно депутаты уважаемого возраста, на вас большая надежда», — заявил Зеленский.

«Платить не сможем». Почему на Украине не будет пенсий © коллаж Украина.Ру

В среду Зеленский выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Президент заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.

Также, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%. Кроме того, он пообещал внести в парламент до 10 декабря законопроект о двойном гражданстве для диаспоры.