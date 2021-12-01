Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 29 ноября в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, для кого может быть смертельно опасен новый штамм коронавируса омикрон

Медик напомнил, что в ЮАР большое число ВИЧ-инфицированных, а для коронавируса ослабленная иммунная система — идеальная среда для мутаций.

«Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много, и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител, и они нечетко совпадают», — объяснил Комаровский.

Теперь омикрон: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен © Image by Tumisu from Pixabay

«Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным, и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами», — сказал Комаровский.

Ранее стало известно о появлении в Ботсване и ЮАР нового омикрон-штамма коронавируса, который содержит 32 мутации в S-белке. По мнению ученых, этот вариант вируса быстро распространяется и устойчив к вакцинам.

Эксперты считают, что он мутировал в организме человека, больного СПИД или ВИЧ. В настоящее время омикрон также был обнаружен в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также в Нидерландах и Австрии.