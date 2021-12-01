Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены провести телефонный разговор, в ходе которого обсудят в том числе ситуацию на Украине. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря в Совете Федерации, передает Интерфакс

«Планируется телефонный разговор наших лидеров, я думаю, эти вопросы (по Украине. — Ред.) тоже будут обсуждаться», — сообщил Лавров.

Амбиции регионального лидера: соцсети о посредничестве Эрдогана © REUTERS, Umit Bektas

Также Лавров отметил, что Турция занимает особую позицию по поводу Украины.

В частности, Эрдоган в своем выступлении заявил о «недопустимости аннексии Крыма» и призвал Россию «выполнять договоренности» в Донбассе.

При этом в Минских соглашениях прямо прописаны стороны конфликта: Киев, Донецк и Луганск.

Ранее в Офисе президента Украины поддержали предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о посредничестве между Киевом и Москвой.

Во время пресс-марафона, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вручил Эрдогану список из 450 украинцев, якобы удерживаемых в Донбассе и России, для обмена.

По его словам, что Эрдоган должен был передать список Владимиру Путину. В Кремле не прокомментировали данную информацию.