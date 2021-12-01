«Планируется телефонный разговор наших лидеров, я думаю, эти вопросы (по Украине. — Ред.) тоже будут обсуждаться», — сообщил Лавров.
Глава МИД РФ напомнил, что на днях Эрдоган сделал заявление о том, что Анкара готова быть посредником между Москвой и Киевом.
Также Лавров отметил, что Турция занимает особую позицию по поводу Украины.
В частности, Эрдоган в своем выступлении заявил о «недопустимости аннексии Крыма» и призвал Россию «выполнять договоренности» в Донбассе.
При этом в Минских соглашениях прямо прописаны стороны конфликта: Киев, Донецк и Луганск.
Ранее в Офисе президента Украины поддержали предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о посредничестве между Киевом и Москвой.
Во время пресс-марафона, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вручил Эрдогану список из 450 украинцев, якобы удерживаемых в Донбассе и России, для обмена.
По его словам, что Эрдоган должен был передать список Владимиру Путину. В Кремле не прокомментировали данную информацию.