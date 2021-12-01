Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина победит в борьбе с олигархами. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Раде, которое транслировали украинские телеканалы

«Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то скажет, что правильно говорить не «с», а «против» олигархов, а я скажу, что правильно не говорить, а это делать. И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим закончит, но я не хочу заканчивать свое выступление именно этой темой. Я не хочу говорить в конце про мелкие вещи. Я хочу сказать о главном — о государстве без украшений и купюр», — заявил он.

«Ахметов найдет, чем ответить». Михаил Погребинский о том, когда Зеленский уйдет с поста президента Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Зеленский поприветствовал принятие закона и заявил, что это только первый шаг к тому, чтобы от них избавиться, и после внесения изменений подписал закон.