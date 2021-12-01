Российский представитель указала, что на Украине продолжается гражданская война, и от военных авантюр киевского режима страдает и гибнет мирное население востока страны.
«Невозможно понять нынешний подход… натовских стран и НАТО как объединения, которое продолжает «накачивать» Украину вооружениями, боеприпасами, направляет туда своих военных инструкторов… Оказывая такую, как они считают, «помощь» государству, где до урегулирования далеко,… Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — указала Захарова.
Она добавила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать дальнейшее военное присутствие НАТО в этой стране.
Представитель МИД РФ призвала военный блок прекратить поощрение милитаристских планов Киева и оказать на него давление с целью налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском.