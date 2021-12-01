Военные поставки НАТО Украине делают этот блок соучастником преступлений, совершаемых против мирных жителей страны. Об этом заявила 1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

Российский представитель указала, что на Украине продолжается гражданская война, и от военных авантюр киевского режима страдает и гибнет мирное население востока страны.

«Невозможно понять нынешний подход… натовских стран и НАТО как объединения, которое продолжает «накачивать» Украину вооружениями, боеприпасами, направляет туда своих военных инструкторов… Оказывая такую, как они считают, «помощь» государству, где до урегулирования далеко,… Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — указала Захарова.

Лев перед прыжком. Почему Лондону выгодно «российское вторжение» © AFP, Raigo PAJULA

Представитель МИД РФ призвала военный блок прекратить поощрение милитаристских планов Киева и оказать на него давление с целью налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском.