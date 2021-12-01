В украинском обществе накопилось недовольство действиями Зеленского и его команды, поэтому на Банковой боятся потери власти и играют на обострение, сказал политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Киеве 29 ноября

Зеленский стал «хромой уткой», которая не дошагает до второго срока – Карасев © скриншот с видео NEWSONE Владимиру Зеленскому скоро предстоит определяться относительно второго президентского срока, принимать соответствующее решение и понимать при этом, насколько это решение будет правильным, какова обеспеченность победы.

Карасев отметил, что в Офисе президента понимают, что политическая цена поражения на президентских выборах, если Зеленский будет в них участвовать, будет достаточно высокой.

«Много обиженных, много недовольных в элитах, в части общества, в том числе медийного сообщества, в общественных организациях», — подчеркнул эксперт.

«Поэтому, чем эта цена поражения политического будет выше, тем сильнее стремление удержать власть, играть ва-банк, играть на обострение, нарушать правила… для того чтобы выиграть второй президентский срок», — добавил политолог.

По его мнению, оппозиции в таких условиях «не остаётся ничего другого, как тоже консолидироваться, принять вызов, активизироваться, и тоже где-то нарушать — ну, по крайней мере, правила приличия, как это было на пресс-марафоне президента».

Напомним, большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоялась 26 ноября и прошла в скандальных перепалках с журналистами, представляющими медиа-активы недавних друзей, а ныне оппонентов главы государства.