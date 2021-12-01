Украина выполнила более половины всех обязательств, которые необходимы для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом 1 декабря заявил президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания к Раде, которое транслировали украинские телеканалы

Бортник рассказал, когда Зеленский сбежит с Украины © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По его словам, нужно «что-то делать, чтобы вернуть Донбасс, а если только говорить, то лучше ничего не делать». Также он призвал бороться за территории всеми возможностями, «всех политиков, несмотря на их цвет и всех бизнесменов, несмотря на их калибр, пока это не поздно».

В среду Зеленский выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. В частности, он заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.

Кроме того, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.