«Никто кроме нашей армии нас не защитит. Без нашего войска мы не сможем остановить войну, и мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают. И мы должны говорить, зная, что у нас сильная и мощная армия», — сказал президент.
По его словам, нужно «что-то делать, чтобы вернуть Донбасс, а если только говорить, то лучше ничего не делать». Также он призвал бороться за территории всеми возможностями, «всех политиков, несмотря на их цвет и всех бизнесменов, несмотря на их калибр, пока это не поздно».
В среду Зеленский выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. В частности, он заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.
Кроме того, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%.