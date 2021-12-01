Стефанишина рассказала о прогрессе в вопросе вступления Украины в ЕС
Стефанишина рассказала о прогрессе в вопросе вступления Украины в ЕС
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
«Наша цель — имплементация Соглашения об ассоциации. По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, причем 25% из них — только в этом году», — сказал Зеленский.

В среду Зеленский выступает с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Президент заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.

Также, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%. Кроме того он пообещал внести в парламент до 10 декабря законопроект о двойном гражданстве для диаспоры.    