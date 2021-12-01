Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила более половины всех обязательств, которые необходимы для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 1 декабря он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, которое транслировали украинские телеканалы

Стефанишина рассказала о прогрессе в вопросе вступления Украины в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В среду Зеленский выступает с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Президент заявил, что вносит законопроект об «экономическом паспорте украинца», который позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране.

Также, по его словам, готовится программа выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%. Кроме того он пообещал внести в парламент до 10 декабря законопроект о двойном гражданстве для диаспоры.