Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью РБК-Украина 30 ноября опроверг обвинения в шпионаже в пользу России

«Мощный человек»: Зеленский объяснил, почему не уволит Ермака © president.gov.ua Владимиру Зеленскому неприятно слышать критику, однако для них имеют значение только интересы страны.

«Я веду большое количество международных переговоров, встречаюсь с главами аппаратов президентов, сопровождаю "нормандский формат" и коммуницирую с американцами на разных уровнях. Как вы понимаете, ничего утаить в этом мире нельзя и, если бы ко мне был хоть один вопрос, ничего бы этого не было. Если бы попытки навешивать на меня ярлыки, называть русским шпионом и так далее, имели под собой какие-то основания, они, наверное, создавали бы мне определенные проблемы», — пояснил Ермак.

Ермак добавил, что для него несущественно, что на Украине его называют «рукой Кремля» и «шпионом», и хотя оскорбления от оппонентов, которые переходят все «красные линии», неприятны, для них с Зеленским важны лишь интересы государства и украинского народа.

Ранее участники акции в годовщину Евромайдана «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» призвали Зеленского уволить Ермака.

30 ноября Государственное бюро расследований Украины допросило Ермака по делу о возможном срыве спецоперации по задержанию членов «ЧВК Вагнера».